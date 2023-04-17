Больше подержанных, меньше отечественных: новые тренды авторынка Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

За первый квартал текущего года жители Татарстана приобрели более 33,8 тысячи автомобилей с пробегом, что на 22,5% превысило показатели за аналогичный период прошлого года. Тогда в республике было куплено 27,6 тысячи подержанных машин, сообщили «Реальному времени» в аналитическом агентстве «Автостат». Самой популярной маркой авто в этом году у жителей региона оказалась Kia Rio, чьи показатели за данный период выросли на 23,4%. Подробности — в нашем материале.

В первом квартале наибольшей популярностью у татарстанцев пользовалась Kia Rio

Так, в первом квартале 2023 года татарстанцы приобрели более 1,2 тысячи автомобилей южнокорейской марки. Что касается прошлого года, то тогда число купленных Kia Rio с пробегом составляло лишь 1 тысячу.

На втором месте в рейтинге расположился отечественный автопром, а именно Lada 2114 Samara 2, но, несмотря на лидерские позиции, покупать такой автомобиль жители Татарстана стали реже (-6,8%) — 1,1 тысячи против 1,2 тысячи авто в 2022-м. Замыкает топ-3 еще один «кореец» — Hyundai Solaris. Его продажи в первом квартале выросли на 17,1% — чуть более 1 тысячи против 863 автомобилей.

Чуть меньше в республике приобретали Lada 2190 Granta Sedan. Эта марка расположилась на четвертом месте, а рост ее продаж, по сравнению с 2022 годом, составил 3,5%. Так, в первом квартале этого года было куплено 797 авто. Прошлогоднее значение отличается несильно — 770 машин. Еще меньше, хоть и с самым значительным ростом в 28,4%, татарстанцы покупали Volkswagen Polo. За I квартал 2023-го был куплен 701 такой автомобиль, а в 2022-м — 546.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В марте этого года жители Татарстана купили более 13 тысяч машин с пробегом

Что касается только мартовских значений, то в этом месяце в Татарстане было куплено более 13,2 тысячи авто с пробегом. Это число выросло на 32,2% в сравнении с прошлым годом, когда было куплено 10 тысяч таких машин.

Лидером этого рейтинга также оказалась Kia Rio, чьи продажи выросли на 24%. В этом году жителями республики было куплено 480 авто, а в прошлом — 387. На втором месте так же уверенно идет Lada 2114 Samara 2 с небольшим падением в 1,4%. Автомобилей этой марки в марте текущего года было куплено 436 единиц, в то время как в 2022-м — 442. Замыкает первую тройку Hyundai Solaris с ростом продаж в 10,2%. В прошлом месяце татарстанцы купили 378 таких машин, а в том же периоде прошлого года — 343.

На четвертом месте мартовского рейтинга все так же находится Lada 2190 Granta Sedan. Жители региона приобрели в марте этого года 310 таких машин, а рост продаж увеличился на 12,7%. Для сравнения: в 2022-м татарстанцы купили 275 таких машин. Последним автомобилем в топ-5 стал Volkswagen Polo с ростом в 38,1%. В прошлом месяце татарстанцами было приобретено 272 машины, а в марте 2022-го — 197.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По России продажи машин с пробегом выросли на 17,3%

В целом по России в первый месяц весны было куплено 497,6 тысячи автомобилей с пробегом, что на 17,3% больше, чем в марте 2022 года. Ровно половина от этого количества приходится на пять марок. Лидером среди них является отечественная Lada, доля которой составила около 22% — 108 тысяч машин. Стоит отметить, что это на 9% выше уровня годичной давности.

Второе место в рейтинге занимает японская Toyota, показатель которой достиг 58,5 тысячи единиц (+18,7%). Далее идут корейские автопроизводители — Kia (28 тысяч машин; +23,1%) и Hyundai (27,6 тысячи машин; +18,3%). Замыкает топ японский Nissan, объем которого также увеличился (+15,8%, до 26,1 тысячи машин).

Как отмечают аналитики, все марки, вошедшие в десятку лидеров по итогам марта 2023 года, демонстрируют положительную динамику. Более того, восемь из них имеют двузначный рост. Наиболее заметен он у японской Honda (+40%), менее 10% — у отечественной Lada (+9%) и французской Renault (+8,6%).

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Россияне стали реже покупать подержанные российские авто

Говоря о первом квартале текущего года, стоит отметить, что за этот период россияне приобрели более 1,2 миллиона автомобилей с пробегом. Это на 10% больше, чем в январе — марте 2022 года. В основном бренды демонстрируют рост, однако две модели — Lada 2170 и Lada 4x4 — показывают падение в районе 3%.

Cамой популярной моделью среди автомобилей с пробегом в прошлом месяце стал Ford Focus, чей объем продаж составил 10,6 тысячи машин (+29,9%). На втором месте находится Lada 2114 — 10,3 тысячи авто (+9%). Следом за ней идут Kia Rio (9,8 тысячи; +9,8%) и Hyundai Solaris (9,6 тысячи; +9,2%). На последнем же месте находится Toyota Corolla (8,7 тысячи; +19%).

Стоит отметить, что в этом рейтинге также присутствуют автомобили, показывающие двузначный рост: Toyota Camry и Toyota Corolla (+26,1% и +19% соответственно). Вместе с этим наименьшая положительная динамика зарегистрирована у Lada 4x4 (+6,6%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Максим Кокунин