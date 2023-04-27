Тренерский штаб «Ак Барса» внес изменения в состав на матч с ЦСКА
Впервые в противостоянии с ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина в этом сезоне тренерский штаб «Ак Барса» внес изменения в состав. Место Вячеслава Войнова занял Кристиан Хенкель.
Состав «Ак Барса»:
- вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);
- Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Дмитрий Воронков — Илья Сафонов (а) — Александр Радулов (к);
- Дмитрий Юдин — Даниил Журавлев, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Кирилл Петров;
- Константин Лучевников — Никита Евсеев, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Кирилл Панюков;
- Семен Терехов — Кристиан Хенкель, Артем Лукоянов — Артем Галимов — Никита Дыняк.
ЦСКА и «Ак Барс» сыграют сегодня в 19.30 в Москве. Это будет шестой матч финальной серии Кубка Гагарина. Счет в противостоянии 2-3 в пользу московского клуба. В случае победы хозяев «армейцы» станут трехкратными обладателями Кубка Гагарина.
В прошлом матче хоккеисты Зинэтулы Билялетдинов взяли вверх над столичным клубом в Казани. Матч на «Татнефть Арене» завершился победой казанцев со счетом 2:1.
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