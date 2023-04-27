Тренерский штаб «Ак Барса» внес изменения в состав на матч с ЦСКА

Фото: пресс-служба «Ак Барса»

Впервые в противостоянии с ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина в этом сезоне тренерский штаб «Ак Барса» внес изменения в состав. Место Вячеслава Войнова занял Кристиан Хенкель.



Состав «Ак Барса»:

вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);

Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Дмитрий Воронков — Илья Сафонов (а) — Александр Радулов (к);

Дмитрий Юдин — Даниил Журавлев, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Кирилл Петров;

Константин Лучевников — Никита Евсеев, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Кирилл Панюков;

Семен Терехов — Кристиан Хенкель, Артем Лукоянов — Артем Галимов — Никита Дыняк.



Фото: пресс-служба «Ак Барса»

ЦСКА и «Ак Барс» сыграют сегодня в 19.30 в Москве. Это будет шестой матч финальной серии Кубка Гагарина. Счет в противостоянии 2-3 в пользу московского клуба. В случае победы хозяев «армейцы» станут трехкратными обладателями Кубка Гагарина.



В прошлом матче хоккеисты Зинэтулы Билялетдинов взяли вверх над столичным клубом в Казани. Матч на «Татнефть Арене» завершился победой казанцев со счетом 2:1.

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Айрат Назипов