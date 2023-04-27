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Тренерский штаб «Ак Барса» внес изменения в состав на матч с ЦСКА

18:38, 27.04.2023
Тренерский штаб «Ак Барса» внес изменения в состав на матч с ЦСКА
Фото: пресс-служба «Ак Барса»

Впервые в противостоянии с ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина в этом сезоне тренерский штаб «Ак Барса» внес изменения в состав. Место Вячеслава Войнова занял Кристиан Хенкель.

Состав «Ак Барса»:

  • вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);
  • Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Дмитрий Воронков — Илья Сафонов (а) — Александр Радулов (к);
  • Дмитрий Юдин — Даниил Журавлев, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Кирилл Петров;
  • Константин Лучевников — Никита Евсеев, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Кирилл Панюков;
  • Семен Терехов — Кристиан Хенкель, Артем Лукоянов — Артем Галимов — Никита Дыняк.
Фото: пресс-служба «Ак Барса»

ЦСКА и «Ак Барс» сыграют сегодня в 19.30 в Москве. Это будет шестой матч финальной серии Кубка Гагарина. Счет в противостоянии 2-3 в пользу московского клуба. В случае победы хозяев «армейцы» станут трехкратными обладателями Кубка Гагарина.

В прошлом матче хоккеисты Зинэтулы Билялетдинов взяли вверх над столичным клубом в Казани. Матч на «Татнефть Арене» завершился победой казанцев со счетом 2:1.

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Айрат Назипов
СпортХоккей Татарстан

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