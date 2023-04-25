Казанский «Ак Барс» обыграл ЦСКА и сократил счет в серии
«Ак Барс» одержал победу над ЦСКА в пятом матче финала Кубка Гагарина. Матч закончился со счетом 2:1 (0:1,1:0,1:0).
Первую шайбу в матче забросил игрок «армейцев» Прохор Полтапов. Он отличился за 4 секунды до конца первого периода. Казанцы сравняли счет в середине второго периода. Форвард «Ак Барса» Александр Радулов реализовал большинство.
В третьем периоде Станислав Галиев вывел «барсов» вперед. Эта шайба стала победной для казанцев.
В предыдущем матче игроки «Ак Барса» потерпели третье поражение от ЦСКА. «Красно-синие» обыграли казанцев со счетом 2:1. Теперь счет в серии 2-3 в пользу армейцев. Следующий матч команды проведут в Москве. Игра состоится 27 апреля в 19:30.
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