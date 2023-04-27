Россия и Турция планируют нарастить объемы пассажирских авиаперевозок
Россия и Турция увеличат объемы пассажирских авиаперевозок между двумя странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
— Важно создавать благоприятные условия для поездок между двумя странами. И в этом контексте мы договорились об увеличении объемов двусторонних авиаперевозок, — сказал российский лидер по видеосвязи на церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую».
По словам главы государства, в 2022 году Турцию посетили больше 5 млн россиян. Он отметил, что турецкие курорты пользуются спросом у жителей РФ.
Опрошенные «Реальным временем» эксперты рассказали, что Турция станет одним из самых популярных направлений для туристов на майские праздники в этом году. Помимо нее, жители республики полетят в ОАЭ и Египет, подчеркнули они.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии