Россия и Турция планируют нарастить объемы пассажирских авиаперевозок

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россия и Турция увеличат объемы пассажирских авиаперевозок между двумя странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

— Важно создавать благоприятные условия для поездок между двумя странами. И в этом контексте мы договорились об увеличении объемов двусторонних авиаперевозок, — сказал российский лидер по видеосвязи на церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую».

По словам главы государства, в 2022 году Турцию посетили больше 5 млн россиян. Он отметил, что турецкие курорты пользуются спросом у жителей РФ.

Фото: kremlin.ru (скриншот видео)

Опрошенные «Реальным временем» эксперты рассказали, что Турция станет одним из самых популярных направлений для туристов на майские праздники в этом году. Помимо нее, жители республики полетят в ОАЭ и Египет, подчеркнули они.

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Айрат Назипов