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Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в 13-й партии матча за мировую шахматную корону

15:35, 27.04.2023
Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в 13-й партии матча за мировую шахматную корону
Фото: youtube.com/FIDE chess

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и представитель Китая Дин Лижэнь сыграли вничью в 13-й партии матча за мировую шахматную корону.

Партия завершилась после 39-го хода, россиянин играл белыми фигурами. Счет в противостоянии стал 6,5:6,5. 14-я партия состоится в субботу, россиянин будет играть черными фигурами.

Фото: youtube.com/FIDE chess

Ян Непомнящий проиграл представителю Китая Дин Лижэню в 12-й партии матча за мировую корону. Партия завершилась на 38-м ходу.

Напомним, 11-я партия матча завершилась ничьей, как и предшествующие партии — с восьмой по десятую. Партия десятого матча завершилась на 45-м ходу.

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Маргарита Головатенко
Спорт

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