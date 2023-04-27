Размер желаемой пенсии у казанцев вырос до 47 тысяч рублей

Жители Казани назвали достойной пенсию в 47,1 тыс. рублей. Запрос вырос по сравнению с ноябрем 2022 года на 1,1 тыс. рублей, тогда жители столицы Татарстана называли желаемой пенсию в размере 46 тыс. рублей, сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

Желаемый размер пенсии постоянно повышается. Так, в апреле 2022-го жители республики мечтали о пенсии в 43,7 тыс., в 2021-м показатель равнялся 41,9 тыс., а в 2020 и 2019 годах — 38,8 тыс. и 36 тыс. рублей соответственно.



Столица Татарстана по масштабности запроса оказалась на восьмом месте среди российских городов. Тройку лидеров составили Москва (жители столицы хотели бы получать на пенсии 51,3 тыс. рублей), Санкт-Петербург (48,7 тыс. рублей) и Тюмень (47,7 тыс.). За ними расположились Владивосток и Екатеринбург (47,5 тыс.), Челябинск (47,4 тыс.) и Хабаровск (47,3 тыс.). Самые скромные запросы — у жителей Ярославля (42 тыс. руб.) и Ижевска (42,2 тыс. руб. в месяц).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В среднем россияне считают достойной пенсию в 47 тыс. рублей в месяц. Притязания мужчин выше, чем у женщин: 47,6 тыс. и 46,3 тыс. рублей соответственно. Чем старше респонденты и чем выше уровень их дохода, тем больше сумма, которую они называют достойной: россияне моложе 34 лет называют сумму в 46 тыс. рублей, от 45 лет — 47,6 тыс. рублей; среди зарабатывающих до 50 тыс. рублей считают хорошей пенсию в 44,3 тыс. рублей, а среди граждан с зарплатой от 80 тыс. рублей — 49,4 тыс. рублей.

В исследовании приняли участие 31,7 тыс. респондентов старше 18 лет из городов с населением от 500 тыс. человек. Опрос проводился с 10 марта по 26 апреля 2023 года.



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Маргарита Головатенко