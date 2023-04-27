В Татарстане в 2023 году привлекли к ответственности почти 1,2 тысячи неплательщиков алиментов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Судебные приставы Татарстана привлекли к уголовной и административной ответственности почти 1,2 тысячи неплательщиков алиментов, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по республике.



С начала года уголовные дела по ст. 157 ч. 1 УК РФ возбудили против 345 татарстанских неплательщиков, административные дела — против 851 человека.

В ГУФССП России по РТ напоминают, что вынесенное судом или установленное нотариально заверенным договором решение о выплате средств на содержание несовершеннолетних детей нужно выполнять. Иначе должникам грозит административная и уголовная ответственность.

— В 2022 году в законе «Об исполнительном производстве» вступили в силу изменения, в соответствии с которыми к административной и уголовной ответственности привлекаются неплательщики алиментов при условии частичной выплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей. Ранее должники, уплатившие алименты в меньшем размере, чем установлено исполнительным документом, могли избежать ответственности как исполняющие свои обязательства, — указали в ГУФССП РФ по РТ.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

За три месяца 2023 года судебными приставами Татарстана взыскано более 193 млн рублей по алиментным платежам. В прошлом году в аналогичном периоде взысканная сумма составляла 147 млн рублей.

В целом в первом квартале 2023 года судебными приставами Татарстана вынесено более 63,5 тысячи постановлений о временном ограничении на выезд должников из России по исполнительным производствам с общей суммой задолженности 43,5 млн рублей.



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Маргарита Головатенко