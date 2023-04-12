Больше 63 тысяч татарстанцев не смогут покинуть Россию из-за долгов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В первом квартале 2023 года судебными приставами Татарстана вынесено более 63,5 тысячи постановлений о временном ограничении на выезд должников из России по исполнительным производствам с общей суммой задолженности 43,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по республике.

Данные постановления вынесены по различным категориям исполнительных производств. Речь идет о взыскании алиментов, налогов, кредитной задолженности и других.

— Законодательство не определяет конкретных видов долгов, за которые можно запретить выезд, а за которые нельзя. Ключевым фактором является сумма задолженности — более 30 тыс. рублей. Однако в случае уклонения от уплаты долга более двух месяцев пороговая сумма, при которой пристав выносит соответствующее постановление, по истечении этого периода будет составлять уже 10 тысяч рублей, — напомнили в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в конце 2022-го года число невыездных должников в России достигло рекорда за последние 15 лет. В декабре в список невыездных из-за имеющейся задолженности были внесены 8 млн человек.



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Айрат Назипов