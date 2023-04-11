Судебные приставы Татарстана взыскали за три месяца 193 млн рублей долгов по алиментам

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

За три месяца 2023-го года судебными приставами Татарстана взыскано более 193 млн рублей по алиментным платежам. В прошлом году в аналогичном периоде взысканная сумма составляла 147 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по РТ.

— За 3 месяца судебными приставами на имущество неплательщиков наложено 497 арестов, 412 должников ограничены в пользовании специальным правом в виде права управления транспортными средствами, 650 должников привлечены к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, — рассказали в пресс-службе.

В отношении 256 неплательщиков возбуждены уголовные дела.

Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что за первые 1,5 месяца 2023-го года с должников в пользу детей было взыскано 58 миллионов рублей алиментов. Это на 24 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов