Власти Казани направят еще 820 млн рублей на строительство второго корпуса лицея №186

Фото: мэрия Казани

Как выяснило «Реальное время», на завершение строительства учебного учреждения по улице Рауиса Гареева в Приволжском районе Казани городские власти направили еще 820 млн рублей. Данный объект станет вторым корпусом лицея №186, а открыть его планируется уже к сентябрю.

Согласно проектной документации, за это лето на территории новой школы должны появиться: хоккейный корт, спортивная площадка, а также бассейн. В это же время в самом здании закончат работу над перемычками и перегородками, утеплят тамбур входной группы и произведут художественную отделку в виде набивки фриза по трафарету.

Кроме того, на территории учреждения также проведут работы по подсоединению и подключению всех инженерных систем: водо- и электроснабжение, канализация, вентиляция и др.

Новая школа будет рассчитана на 1 501 ученика. Стоит отметить, что это будет единственное учебное заведение, где на уроках физкультуры дети будут заниматься триатлоном.

Фото: мэрия Казани

Напомним, в январе мэр Казани Ильсур Метшин сообщал, что второй корпус 186-го лицея должен будет открыться уже к 1 сентября этого года. Он отмечал, что данный проект создается в духе современности.

— Это здание школы очень ждут ученики и родители. Проект, который мы реализуем, соответствует всем современным требованиям, и уже в сентябре мы ждем здесь учеников, — сказал мэр города.



Градоначальник также заявил, что данный проект должен быть проработан совместно с дизайнерами, педагогами и профильными специалистами.

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Максим Кокунин