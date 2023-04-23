МВД России включило в экзамен на права правила использования электросамокатов

В экзамен на водительские права внесли коррективы в билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительских удостоверений на управление всеми категориями транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

В том числе в корректировки включили правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).



В ведомстве добавили, что обновление комплектов экзаменационных задач связано с изменениями в правилах дорожного движения, которые вступили в силу 1 марта текущего года, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/ Ринат Назметдинов (архив)

— Они затрагивают вопросы <...> правил использования средств индивидуальной мобильности, времени действия знаков 3.29 и 3.30 («Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца») и другие, — сказали в пресс-центре.

В МВД подчеркнули, что изменения также касаются применения новой информационной световой секции в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенной под светофором, а также зоны действия знака 3.27 («Остановка запрещена») в случае использования его совместно с желтой линией горизонтальной дорожной разметки (разметка 1.4).

Напомним, с 1 марта 2023 года в России вступил в силу масштабный пакет поправок в Правила дорожного движения (ПДД). Большинство нововведений дополняет или закрепляет уже имеющиеся нормы, часть уже применяется в виде эксперимента. Однако о некоторых важных изменениях в ПДД водители еще не слышали. Подробнее о том, как эти новшества могут повлиять на дорожную ситуацию в Казани и Татарстане, — в материале «Реального времени».



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Илина Хакимова