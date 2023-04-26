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Ограничение движения по улице Бухарской продлили до конца мая

22:21, 26.04.2023
Ограничение движения по улице Бухарской продлили до конца мая
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Казани продлили ограничение движения по улице Бухарской. Об этом сообщили в мэрии.

Из-за прокладки трассы электрокабеля вблизи здания №4в по улице Бухарской частично закрыта проезжая часть и полностью закрыт тротуар, подчеркнули в пресс-службе.

Фото: google maps (скриншот)

Движение по улице Бухарской ограничивали с 23 декабря. Планировалось, что запрет будет действовать до 31 января. Но в конце месяца ограничения продлили еще на 2 месяца, а в конце марта — на еще 1 месяц.

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан

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