Ограничение движения по улице Бухарской продлили до конца мая
В Казани продлили ограничение движения по улице Бухарской. Об этом сообщили в мэрии.
Из-за прокладки трассы электрокабеля вблизи здания №4в по улице Бухарской частично закрыта проезжая часть и полностью закрыт тротуар, подчеркнули в пресс-службе.
Движение по улице Бухарской ограничивали с 23 декабря. Планировалось, что запрет будет действовать до 31 января. Но в конце месяца ограничения продлили еще на 2 месяца, а в конце марта — на еще 1 месяц.
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