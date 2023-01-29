В Казани до конца марта продлили ограничение движения по улице Бухарской

Ограничение движения по улице Бухарской в Казани продлили еще на два месяца, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.



До 31 марта проезжая часть закроют для движения транспорта частично. Полностью закроют тротуар по улице Бухарской вблизи здания №4в. Это связано с прокладкой трассы электрокабеля.

Движение по улице Бухарской ограничивали с 23 декабря. Планировалось, что оно будет действовать до 31 января.

В Казани недавно продлили ограничение движения по улице Фучика в связи с выносом тепловода из зоны строительства второй линии метро. 28 февраля движение должно быть разрешено.

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Маргарита Головатенко