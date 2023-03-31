В Казани еще на месяц продлили ограничение движения по улице Бухарской
В Казани продлили ограничение движения по улице Бухарской. Как сообщили в мэрии, это связано с прокладкой трассы электрокабеля.
Проезжая часть и тротуар возле здания №4 будут закрыты вплоть до 30 апреля.
Движение по улице Бухарской ограничивали с 23 декабря. Планировалось, что оно будет действовать до 31 января. Но в конце месяца ограничения продлили еще на два месяца.
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