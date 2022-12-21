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В Казани ограничат движение по улице Бухарской до конца января

11:25, 21.12.2022
В Казани ограничат движение по улице Бухарской до конца января
Фото: realnoevremya.ru

В Казани с 23 декабря временно ограничат движение по улице Бухарской. Об этом сообщает казанская мэрия.

— До 31 января для движения транспорта будет частично закрыта проезжая часть и полностью закрыт тротуар по ул.Бухарской вблизи здания №4в, — отметили в мэрии.

Ограничение связано с прокладкой трассы электрокабеля.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Напомним, в Казани временно ограничили движение по улице Пригородной в связи с проведением работ по строительству внутриквартальных сетей теплоснабжения. Работы будут длиться до 18 января.

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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