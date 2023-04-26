В Казани состоялся праздник поэзии — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Казани прошел праздник поэзии, посвященный Дню родного языка и 137-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая. На нем побывали корреспонденты программы «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На праздник собрались общественные деятели, поэты и писатели. В этом году его посетили много молодых татарстанцев.

— Я со студенческих лет здесь участвую. Сначала был как зритель, а с 2006-го выступаю как поэт. Для меня это очень важно, — рассказал Рифат Салят.

Еще одна девушка назвала себя творческим человеком. Она привела своего маленького сына, чтобы он рос в «этой национальной атмосфере».

Сегодня в Татарстане отметили День родного языка и 137-летие со дня рождения Габдуллы Тукая. В памятную дату раис республики Рустам Минниханов и первый президент региона, Государственный Советник Минтимер Шаймиев возложили цветы к подножию памятника великому татарскому поэту.

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Айрат Назипов