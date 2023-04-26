В реке Казанке утонул мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Водолазы обнаружили тело мужчины 1997 года рождения, который, предположительно, ночью решил искупаться в Казанке вблизи жилого массива «Голубое озеро». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

На место водолазная группа прибыла еще в 9:30. Но тело пропавшего мужчины она обнаружила лишь к 18:30. Его нашли в 10 метрах от берега на глубине 7 метров.

В ведомстве полагают, что купание в холодной воде могло привести к судорогам. Температура воды сейчас на уровне 10—12 градусов.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

За купальный сезон 2022 года в Татарстане утонули 55 человек. Сред них — восемь детей. В целом с начала 2022 года на водных объектах произошло 103 ЧП — 76 человек погибли. Еще 104 человека удалось спасти.

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Айрат Назипов