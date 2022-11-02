За купальный сезон в Татарстане утонули 55 человек, в том числе 8 детей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За купальный сезон 2022 года в Татарстане зарегистрированы 69 происшествий на воде. Погибли 55 человек, в том числе восемь детей, рассказал заместитель руководителя Главного управления МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

Для сравнения: за купальный сезон 2021 года в Татарстане зафиксировали 81 происшествие. В них погибли 68 человек, в том числе семь детей. Удалось спасти 23 граждан, в том числе девять несовершеннолетних.

В целом с начала 2022 года на водных объектах произошло 103 ЧП — 76 человек, в том числе восемь детей, погибли. 104 гражданина были спасены, среди которых 11 несовершеннолетних.

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За аналогичный период 2021 года в Татарстане зарегистрированы 111 происшествий на воде. В них погибли 92 человека, в том числе девять несовершеннолетних. Спасли 32 человека, в числе которых 11 — дети.

Купальный сезон в Татарстане стартовал 1 июня. Завершился он в конце августа.

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Татьяна Демина