Бразилия готова к технической оценке внедрения системы «Мир»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Правительство Бразилии открыто к изучению вопроса внедрения российской платежной системы «Мир». Об этом в МИД страны рассказали «РИА Новости».

— Когда встанет вопрос о системе «Мир», мы проведем техническую оценку. Мы открыты для ее анализа, — отметил собеседник агентства.

По его словам, это очень сложный вопрос, который требует времени и работы в разных сферах, поэтому его нельзя решить сразу.

Фото: commons.wikimedia.org

Сейчас российские туристы также могут использовать карту системы «Мир» для снятия наличных и оплаты услуг в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии, Абхазии и на Кубе. Власти последней рассчитывают, что уже в этом году россияне смогут расплачиваться на острове картами «Мир».

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Айрат Назипов