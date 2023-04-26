В России снизилось число фальшивых купюр

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В первом квартале 2023 года в банковской системе России было обнаружено 3 018 фальшивых купюр. Это на 62,88% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года, сообщили в пресс-службе Центробанка.

Чаще всего подделывают купюры номиналом 5 тысяч рублей. Было обнаружено 2 082 такие банкноты. На втором месте — банкнота номиналом 1 тысяча рублей (601). Почти в три раза меньше подделывают двухтысячные купюры (224).

Меньше всего среди фальшивок оказалось 50-рублевых купюр, их всего лишь семь. Еще мошенники подделывают пяти- и десятирублевые монеты. В общей сложности было найдено 48 таких подделок.

Фото: cbr.ru

В IV квартале 2022 года в Татарстане выявили 64 поддельных денежных знака, что меньше, чем в предыдущем квартале. А в 2022 году количество выявленных в банковской системе поддельных российских банкнот и монет сократилось в 1,6 раза и составило почти 22,9 тысячи штук. На один миллион банкнот, находящихся в обращении, приходилось всего четыре фальшивки, тогда как в прошлом году их было шесть.

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Айрат Назипов