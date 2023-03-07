В Татарстане в IV квартале 2022 года выявили 64 поддельных купюры

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В IV квартале 2022 года в Татарстане выявили 64 поддельных денежных знака, что меньше, чем в предыдущем квартале (80 штук), сообщили в пресс-службе отделения Национального банка по Татарстану Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.



Большинство обнаруженных подделок, 50 штук, по-прежнему банкноты самого крупного номинала — 5 тысяч рублей. Поддельных банкнот номиналами 1 тысяча и 2 тысячи рублей выявлено по шесть штук, 100 рублей — две штуки. Также выявлена одна поддельная банкнота иностранного государства — 50 долларов США.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В 2022 году количество выявленных в банковской системе поддельных российских банкнот и монет сократилось в 1,6 раза и составило почти 22,9 тысячи штук. На один миллион банкнот, находящихся в обращении, приходилось всего четыре фальшивки, тогда как в прошлом году их было шесть.



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Маргарита Головатенко