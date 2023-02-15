В России в 1,6 раза сократилось количество фальшивых купюр и монет

В 2022 году количество выявленных в банковской системе поддельных российских банкнот и монет сократилось в 1,6 раза и составило почти 22,9 тысячи штук. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

На один миллион банкнот, находящихся в обращении, приходилось всего четыре фальшивки, тогда как в прошлом году их было шесть. Также было обнаружено около 1,8 тысячи поддельных купюр иностранных государств, что в 4,7 раза меньше показателя 2021 года.

Больше всего злоумышленники подделывали пятитысячные купюры. Специалисты выявили 14,1 тысячи поддельных банкнот. 4,3 тысячи фальшивок касались купюр номиналом 2 тысячи рублей. Еще 3,6 тысячи раз подделали тысячные купюры. Меньше всего выявили поддельные банкноты номиналом 50 рублей. Специалисты выявили всего 30 купюр.

Фото: cbr.ru (скриншот)

Наибольшее количество поддельных банкнот обнаружили в Центральном федеральном округе, наименьшее — в Дальневосточном федеральном округе.

Напомним, что в 2021 году в Татарстане полиция изъяла 100 фальшивых купюр номиналом по пять тысяч рублей у жителя Удмуртии. Их он хотел сбыть в своем регионе.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов