В России в 1,6 раза сократилось количество фальшивых купюр и монет
В 2022 году количество выявленных в банковской системе поддельных российских банкнот и монет сократилось в 1,6 раза и составило почти 22,9 тысячи штук. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
На один миллион банкнот, находящихся в обращении, приходилось всего четыре фальшивки, тогда как в прошлом году их было шесть. Также было обнаружено около 1,8 тысячи поддельных купюр иностранных государств, что в 4,7 раза меньше показателя 2021 года.
Больше всего злоумышленники подделывали пятитысячные купюры. Специалисты выявили 14,1 тысячи поддельных банкнот. 4,3 тысячи фальшивок касались купюр номиналом 2 тысячи рублей. Еще 3,6 тысячи раз подделали тысячные купюры. Меньше всего выявили поддельные банкноты номиналом 50 рублей. Специалисты выявили всего 30 купюр.
Наибольшее количество поддельных банкнот обнаружили в Центральном федеральном округе, наименьшее — в Дальневосточном федеральном округе.
Напомним, что в 2021 году в Татарстане полиция изъяла 100 фальшивых купюр номиналом по пять тысяч рублей у жителя Удмуртии. Их он хотел сбыть в своем регионе.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым