«Превышений нет»: в Минэкологии Татарстана отреагировали на жалобы жителей Буинска из-за неприятного запаха

Экологи провели отбор проб воздуха по обращениям жителей Буинска. Они жаловались на неприятный запах в городе.

Для оценки состояния воздуха на место выехали экологи с передвижной экологической лабораторией. Отбор проб производился в пяти точках: на улицах С. Садыковой, Гагарина, Жореса, Вахитова и Железнодорожной.

— По результатам анализа проб превышений предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ не выявлено, — рассказали в пресс-службе Минэкологии.

Фото: eco.tatarstan.ru

С 7 по 14 апреля экологи обнаружили несколько превышений по сероводороду в казанском воздухе. Нарушения выявили станции, расположенные в поселке Осиново и на улице Максимова. В первом случае максимальная кратность превышения составила 1,9 ПДК, во втором — 3,8 ПДК.

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Айрат Назипов