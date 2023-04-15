Экологи обнаружили несколько превышений по сероводороду в воздухе Казани за неделю

С 7 по 14 апреля на двух станциях автоматического контроля загрязнения воздуха Казани зафиксированы превышения ПДК по сероводороду. Об этом сообщили в Минэкологии Татарстана.

Нарушения выявили станции, расположенные в поселке Осиново и на улице Максимова. В первом случае максимальная кратность превышения составила 1,9 ПДК, во втором — 3,8 ПДК.

— Также были организованы выезды передвижной эколаборатории в выходные дни. 8 апреля лаборатория зафиксировала превышения по сероводороду в микрорайоне «Салават купере» по ул. Гареева с кратностью 2,4 ПДКм.р. при северном направлении ветра, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: eco.tatarstan.ru (архив)

С учетом близлежащего расположения объектов, подлежащих федеральному надзору, все материалы были переданы в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора, а также в Управление Роспотребнадзора по РТ.

В начале года автоматическую станцию контроля загрязнения атмосферного воздуха установили в казанском ЖК «Салават купере». Такие меры были приняты в связи с тем, что казанцы, проживающие в этом районе, жаловались на неудовлетворительное качество атмосферного воздуха.

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Айрат Назипов