У фермеров Татарстана скопились запасы зерна на 6 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Алексей Вангаев (архив)

На фоне прошлогоднего большого урожая зерновых и западных санкций запасы зерна в российских хранилищах по разным оценкам оцениваются в сумму около 250 млрд рублей. Так, например, по состоянию на начало марта, только у фермеров Татарстана таких запасов скопилось уже на 6 млрд, сообщает ГТРК «Татарстан».

Стоит отметить, что такие большие объемы зерновых вовсе не приносят огромной радости для фермеров, так как никто не знает, как их реализовать. У мамадышского агрария Марса Юнусова на складах полторы тысячи тонн зерна.

— Сегодня есть покупатели за 6 рублей с НДС, если у нас себестоимость 7-8 рублей, где здесь окупаемость. Уже сеем еще на 400 гектарах земли — куда девать это? — сказал он.

Юнусов далеко не единственный кто оказался в таком положении.

— В основном у нас зерно фуражное, не продовольственное. Даже если бы было продовольственное, заграница сейчас же под запретом. Столько потребностей у нас нет. И куда его девать. Это на уровне Правительства надо решать, чтобы его продавать, — уверен он.

На сегодняшний день правительство сильно озабочено данным вопросом. Так, на днях в Госдуме прошли парламентские слушания комитета по аграрным вопросам на тему: «Законодательное обеспечение развития молочного и мясного животноводства». В режиме ВКС во встрече принял участие глава профильного комитета Госсовета Татарстана Азат Хамаев.

— Надо понимать — сегодня спрос на какое зерно? Для хлебопечения нужно зерно твердых сортов, а все остальное идет на другие продукты, на макароны, на фураж, поэтому вопрос — в этой плоскости. Надо определиться — какое зерно мы сегодня храним, в каких объемах. Второе — какое зерно мы хотим реализовать? Сегодня какая статистика? Вчера даже на парламентских слушаниях этот вопрос задавали, никто на этот вопрос не ответил, — сказал он.

Главные причины низких закупочных цен, которые отмечают эксперты, это западные ограничения и нарушения логистики, из-за которых товар не может отойти в страны Африки. Глава Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств России Владимир Плотников уверен поддержать земледельцев можно «пакетом мер». Кроме экспортных ограничений у них выросли и затраты.

— По аграрным вопросам убрать акцизы на дизтопливо для аграриев — они по федеральным трассам не ездят. До конца развернуть интервенцию и закупить зерно, чтобы был запас. Оживить рынок, чтобы цены на зерно подняли для производителей. Они регулируются, когда есть запас», — считает он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в начале этого месяца министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров рассказал, что в республике есть риск сохранения переходящих запасов — 1 млн тонн зерна, с учетом интервенционного фонда, который оценивается в 226 тысяч тонн зерна.

На 1 апреля 2023 года в Татарстане хранится 2,1 млн тонн зерновых культур. Из них 1 млн тонн — в элеваторах, 900 тысяч тонн — в хозяйствах. По прогнозам Минсельхозпрода, до начала уборки нового урожая, то есть за 3,5 месяца, 1,3 млн тонн зерна в республике израсходуют на собственные нужды.

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Максим Кокунин