Мобильный трафик на территории России в 2022 году вырос на 20%
Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что мобильный трафик в стране в 2022 году вырос на 20%. Об этом сообщает «РИА Новости».
Министр отметил, что стоять на месте в данном случае попросту нельзя:
— Честно говоря, по средней скорости мобильного интернета уже выглядим не суперпривлекательно во всех международных рейтингах. Поэтому нам нужно инфраструктуру расширять, — сказал Шадаев.
Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в Казани в 2,5 раза вырос трафик, который загрузили иностранные туристы. Рекорд установили гости из Турции, которые за январь — март 2023 года использовали свыше 500 гигабайт, что сопоставимо с объемом 100 тысяч селфи в ленте.
Количество минут разговоров, проведенных иностранцами в Казани, за год увеличилось на 8%. Дольше других по телефону общались приезжие из Туркменистана, Саудовской Аравии и ОАЭ. В среднем на каждого иностранного туриста за поездку пришлось 10—19 минут общения.
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