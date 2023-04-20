Трафик, выгруженный иностранными туристами в Казани, вырос в 2,5 раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани в 2,5 раза вырос трафик, который загрузили иностранные туристы. Рекорд установили гости из Турции, которые за январь — март 2023 года использовали свыше 500 гигабайт, что сопоставимо с объемом 100 тысяч селфи в ленте, рассказали «Реальному времени» в «МегаФоне».



Количество минут разговоров, проведенных иностранцами в Казани, за год увеличилось на 8%. Дольше других по телефону общались приезжие из Туркменистана, Саудовской Аравии и ОАЭ. В среднем на каждого иностранного туриста за поездку пришлось 10—19 минут общения.



С начала года в Казани побывали жители 93 государств. Чаще всего они бывали на Голубых озерах, у «Татнефть Арены». Наибольшая их активность в интернете пришлась на Деревню Универсиады и на улицу Баумана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласно другому исследованию, татарстанцы с января по февраль 2023 года на 60% чаще звонили в сети 4G. Голосовой трафик VoLTE по сравнению с прошлым годом увеличился на 70%. Кроме того, аналитики выяснили, что татарстанцы ежемесячно в сети LTE проговаривают более 100 миллионов минут.



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Антон Гаврилов