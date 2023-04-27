Сегодня в Казани ожидается сильный ветер и до +22 градусов

В четверг, 27 апреля, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Температура воздуха днем в Казани составит от +20 до +22 градусов. В целом по республике прогнозируется от +19 до +24°С.



Ожидается также юго-западный, западный ветер порывами до 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 15—18 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 28 и 29 апреля, существенных осадков не ожидается. Днем потеплеет до +20..+26 градусов.



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Татьяна Демина