Татарстанцев предупредили о тумане и сильном ветре 27 апреля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане вновь прогнозируется ухудшение погоды. В четверг, 27 апреля, ожидается туман и сильный ветер.

По данным Гидрометцентра Татарстана, завтра порывы западного ветра будут усиливаться до 15—20 м/с. В Казани они могут достигать 15—18 м/с.

Туман в республике возможен ночью и днем. Синоптики также прогнозируют местами небольшой дождь.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ночью 27 апреля в Татарстане прогнозируется от +7 до +12 градусов. Днем ожидается от +19 до +24°С.

Накануне синоптики спрогнозировали ухудшение погоды в Татарстане на 26 апреля. Ожидается первая весенняя гроза и локально град.

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Татьяна Демина