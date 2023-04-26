Татарстанцев предупредили о тумане и сильном ветре 27 апреля
В Татарстане вновь прогнозируется ухудшение погоды. В четверг, 27 апреля, ожидается туман и сильный ветер.
По данным Гидрометцентра Татарстана, завтра порывы западного ветра будут усиливаться до 15—20 м/с. В Казани они могут достигать 15—18 м/с.
Туман в республике возможен ночью и днем. Синоптики также прогнозируют местами небольшой дождь.
Ночью 27 апреля в Татарстане прогнозируется от +7 до +12 градусов. Днем ожидается от +19 до +24°С.
Накануне синоптики спрогнозировали ухудшение погоды в Татарстане на 26 апреля. Ожидается первая весенняя гроза и локально град.
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