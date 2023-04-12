В этом году в Казани капитально отремонтируют еще 28 многоквартирных домов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Татарстана потратят на контроль за выполнением капремонта общего имущества в многоквартирных домах Казани более 4,6 млн рублей. Речь идет о ремонте кровли и фасада, а также установке узлов регулирования. Следить за ними будут с момента начала выполнения работ и до фактического завершения вплоть до 31 декабря этого года.

Согласно проектной документации, капитальный ремонт в этом году ожидается по следующим адресам:

Авиастроительный район:

ул. Социалистическая, д. 11/14.

Вахитовский район:

ул. Адамюка, д. 4;

ул. Мартына Межлаука, д. 20а;

ул. Маяковского, д. 28;

ул. Нариманова, д. 50;

ул. Лейтенанта Шмидта, д. 46.

Кировский район:

ул. Батыршина, д. 22;

ул. Боевая, д. 161.

Московский район:

ул. Восстания, д. 53;

ул. Гудованцева, д. 35;

ул. Сабан, д .3;

ул. Серова, д. 3;

ул. Шамиля Усманова, д. 17;

ул. Энергетиков, д. 2/3.

Ново-Савиновский район:

пр. Ибрагимова, д. 1;

ул. Гагарина, д. 79а;

ул. Короленко, д. 87;

ул. Меридианная, д. 3а.

Приволжский район:

Пр. Победы, д. 58;

ул. Ипподромная, д. 29;

ул. Профессора Камая, д. 17.

Советский район:

Сибирский тракт, д. 23;

ул. Искра, д. 8;

ул. Космонавтов, д. 10, 12, 14, 40;

ул. Ноксинский спуск, д. 22;

ул. Правды, д. 26 (ж.м. Дербышки).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Татарстане реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов. По данным на начало апреля, торги состоялись по 674 многоквартирным домам.

Подрядчики ведут работы по 407 многоквартирным домам, на которых освоено 12% от запланированного объема. В том числе выполнение сезонных видов работ составляет 13%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин