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В этом году в Казани капитально отремонтируют еще 28 многоквартирных домов

05:35, 12.04.2023
В этом году в Казани капитально отремонтируют еще 28 многоквартирных домов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Татарстана потратят на контроль за выполнением капремонта общего имущества в многоквартирных домах Казани более 4,6 млн рублей. Речь идет о ремонте кровли и фасада, а также установке узлов регулирования. Следить за ними будут с момента начала выполнения работ и до фактического завершения вплоть до 31 декабря этого года.

Согласно проектной документации, капитальный ремонт в этом году ожидается по следующим адресам:

Авиастроительный район:

  • ул. Социалистическая, д. 11/14.

Вахитовский район:

  • ул. Адамюка, д. 4;
  • ул. Мартына Межлаука, д. 20а;
  • ул. Маяковского, д. 28;
  • ул. Нариманова, д. 50;
  • ул. Лейтенанта Шмидта, д. 46.

Кировский район:

  • ул. Батыршина, д. 22;
  • ул. Боевая, д. 161.

Московский район:

  • ул. Восстания, д. 53;
  • ул. Гудованцева, д. 35;
  • ул. Сабан, д .3;
  • ул. Серова, д. 3;
  • ул. Шамиля Усманова, д. 17;
  • ул. Энергетиков, д. 2/3.

Ново-Савиновский район:

  • пр. Ибрагимова, д. 1;
  • ул. Гагарина, д. 79а;
  • ул. Короленко, д. 87;
  • ул. Меридианная, д. 3а.

Приволжский район:

  • Пр. Победы, д. 58;
  • ул. Ипподромная, д. 29;
  • ул. Профессора Камая, д. 17.

Советский район:

  • Сибирский тракт, д. 23;
  • ул. Искра, д. 8;
  • ул. Космонавтов, д. 10, 12, 14, 40;
  • ул. Ноксинский спуск, д. 22;
  • ул. Правды, д. 26 (ж.м. Дербышки).
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Татарстане реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов. По данным на начало апреля, торги состоялись по 674 многоквартирным домам.

Подрядчики ведут работы по 407 многоквартирным домам, на которых освоено 12% от запланированного объема. В том числе выполнение сезонных видов работ составляет 13%.

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Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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