В этом году в Казани капитально отремонтируют еще 28 многоквартирных домов
Власти Татарстана потратят на контроль за выполнением капремонта общего имущества в многоквартирных домах Казани более 4,6 млн рублей. Речь идет о ремонте кровли и фасада, а также установке узлов регулирования. Следить за ними будут с момента начала выполнения работ и до фактического завершения вплоть до 31 декабря этого года.
Согласно проектной документации, капитальный ремонт в этом году ожидается по следующим адресам:
Авиастроительный район:
- ул. Социалистическая, д. 11/14.
Вахитовский район:
- ул. Адамюка, д. 4;
- ул. Мартына Межлаука, д. 20а;
- ул. Маяковского, д. 28;
- ул. Нариманова, д. 50;
- ул. Лейтенанта Шмидта, д. 46.
Кировский район:
- ул. Батыршина, д. 22;
- ул. Боевая, д. 161.
Московский район:
- ул. Восстания, д. 53;
- ул. Гудованцева, д. 35;
- ул. Сабан, д .3;
- ул. Серова, д. 3;
- ул. Шамиля Усманова, д. 17;
- ул. Энергетиков, д. 2/3.
Ново-Савиновский район:
- пр. Ибрагимова, д. 1;
- ул. Гагарина, д. 79а;
- ул. Короленко, д. 87;
- ул. Меридианная, д. 3а.
Приволжский район:
- Пр. Победы, д. 58;
- ул. Ипподромная, д. 29;
- ул. Профессора Камая, д. 17.
Советский район:
- Сибирский тракт, д. 23;
- ул. Искра, д. 8;
- ул. Космонавтов, д. 10, 12, 14, 40;
- ул. Ноксинский спуск, д. 22;
- ул. Правды, д. 26 (ж.м. Дербышки).
Напомним, в Татарстане реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов. По данным на начало апреля, торги состоялись по 674 многоквартирным домам.
Подрядчики ведут работы по 407 многоквартирным домам, на которых освоено 12% от запланированного объема. В том числе выполнение сезонных видов работ составляет 13%.
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