Антилидерами по коррупционным нарушениям в Татарстане стали Высокогорский, Кайбицкий и Черемшанский районы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в 2022 году наибольшее количество коррупционных нарушений зафиксировали в трех районах — Высокогорском, Кайбицком и Черемшанском. Об этом сообщил главный советник Управления раиса республики по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

— У нас большое количество нарушений, если по муниципалитетам, было в Высокогорском, Кайбицком, Черемшанском, было выявлено, в том числе это по информации правоохранительных органов, — сказал он.

Министерство экономики Татарстана также презентовало рейтинг активности органов исполнительной власти в реализации антикоррупционных мер по итогам 2022 года. Он составлен и в разрезе муниципальных образований.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В группе органов местного самоуправления, где численность муниципальных служащих превышает 400 человек, по активности в реализации антикоррупционных мер лидируют Набережные Челны. Следом идет Казань, Альметьевский, Зеленодольский и Нижнекамский районы Татарстана.



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Татьяна Демина