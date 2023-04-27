Поволжский ГУФКСиТ проведет капремонт своих общежитий в Деревне Универсиады

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма проведет капитальный ремонт своих общежитий, расположенных в Казани на территории Деревни Универсиады. Стоимость работ составит 16,6 млн рублей, а завершить их планируется до 15 декабря текущего года.

Согласно проектной документации, обновлению подлежат дома с номерами от 22 до 30-го. В них планируется произвести замену навесных потолков и светильников, оклеить стены стеклообоями, а также покрасить их, заменить напольные покрытия и провести облицовку здания.

Для этого подрядчику также придется закупить ряд необходимых материалов, в числе которых штукатурка, грунтовка, линолеум, плитка и многое другое.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Напомним, в августе прошлого года на проведение капитального ремонта в зданиях общежитий в Деревне Универсиады уже выделялось 15 млн рублей. Обновление должно было пройти в тех же самых домах: №22, 23, 24, 27, 28, 29 и 30. От подрядчика требовалось провести специализированные строительные работы в течении 45 дней после заключения контракта.



В конце марта уже этого года сообщалось, что КФУ отремонтирует общежития №3 и 6 на ул. Аделя Кутуя, 2б и 2/17 за 223 млн рублей. В 123 млн обойдется ремонт общежития №3, в 100 млн оценили работы в общежитии №6.



Согласно документам, подрядчик должен провести демонтажные работы: разборку кирпичных стен, полов, дверных проемов, разборку и монтаж кровельных покрытий, а еще разборку и прокладку систем отопления и водоснабжения. Также требуется оштукатурить стены и заменить двери.

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Максим Кокунин