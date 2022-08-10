В общежитиях Деревни Универсиады в Казани проведут капремонт за 15 миллионов рублей

Фото: Роман Хасаев (архив)

На проведение капитального ремонта в зданиях общежитий в Деревне Универсиады в Казани потратят 15 миллионов рублей. Это следует из тендера на сайте госзакупок.

Ремонт планируется в 2022 году в домах 22, 23, 24, 27, 28, 29 и 30. От подрядчика требуется провести специализированные строительные работы в течении 45 дней в срок с момента заключения контракта.



Заказчик — Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Подать заявку на участие в тендере можно до 17 августа, подрядчика определят на следующий день — 18 августа.

Фото: Роман Хасаев (архив)

В Казани планируют провести выборочный капитальный ремонт в двух общежитиях КНИТУ-КАИ. На эти цели готовы направить почти 40,5 млн рублей из федерального бюджета. Планируется капремонт помещений первого этажа левого крыла общежития №5 КНИТУ-КАИ на ул. Николая Ершова, 30. Также ремонтные работы затронут общежитие №7, расположенное на ул. Товарищеской, 30а. Ремонт необходимо выполнить в течение 100 дней с момента заключения контракта.

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Маргарита Головатенко