В Татарстане за коррупционные правонарушения к ответственности привлекли 390 человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С начала 2022 года к различным видом ответственности за совершение коррупционных правонарушений в Татарстане привлекли 390 человек. Об этом рассказал главный советник Управления раиса республики по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.



За 2022 год и за первый квартал текущего года в Татарстане проведено 397 проверок. Они касались не только сведений чиновников о доходах, но и их расходов.

— За прошлый год и за текущий период у нас осуществлено 30 таких процедур контроля за расходами. Почти во всех случаях установлены факты предоставления недостоверных и неполных сведений, и можно сказать, что привлечено к различным видам ответственности за совершение коррупционных правонарушений 390 человек, — сообщил Салават Рахимов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, за январь — сентябрь 2022 года в Татарстане проведено более 16 тысяч мероприятий по контролю соблюдения антикоррупционных мер. К ответственности привлечено 231 должностное лицо. Пять из них — к уголовной, 226 — к дисциплинарной.



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Татьяна Демина