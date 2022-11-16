За 9 месяцев в Татарстане к ответственности за коррупцию привлекли 231 лицо

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За первые 9 месяцев 2022 года в Татарстане проведено более 16 тысяч мероприятий по контролю соблюдения антикоррупционных мер. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель исполнительного секретаря, начальник юридического управления ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Сергей Столяров.

По его словам, в ходе проверок к ответственности привлечено 231 должностное лицо. 5 из них — к уголовной, 226 — к дисциплинарной.

— В целях антикоррупционного просвещения пропаганды ежегодно в республике реализуется около 10 тысяч мероприятий правовой направленности, в том числе активно работы проводятся, естественно, со средствами массовой информации, — отметил Столяров.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, начальник управления добавил, что за последние 10 лет количество лиц, попадающих в коррупционные ситуации, сократилось почти вдвое. На данный момент это число составляют менее 10% татарстанцев.

Напомним, исполком Казани продлил муниципальную программу по реализация антикоррупционной политики в городе, рассчитанную на 2019—2024 годы. Она продолжит действовать и в 2025 году. На реализацию программы в 2025 году предусмотрели 2,87 миллиона рублей. Общий объем финансирования — 20,65 миллиона.

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Елизавета Пуншева