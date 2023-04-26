Предприимчивый татарстанец вывел через фирмы-однодневки 44 млн рублей и заработал уголовку

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Татарстане выявили преступную схему по выводу из страны средств по подложным документам, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.



38-летний мужчина находил людей, готовых за небольшое вознаграждение передать ему свои документы. От их имени он образовывал юридические лица и открывал расчетные счета в различных кредитных организациях.

Мужчина учредил в Татарстане фирму, в которой был директором. А далее — начал выводить средства под несуществующие внешнеэкономические сделки. Через фирмы-однодневки с подставными директорами заключались фиктивные международные контракты на поставку товаров, изготовителем которых указывалась несуществующая организация. Для совершения валютных операций в банки предоставляли подложные документы.

Общая сумма незаконно переведенных средств по двум контрактам превысила 44,2 млн рублей.

В отношении предприимчивого татарстанца возбудили уголовное дело по пунктам «а, б, в» части 2 статьи 193.1 УК РФ. Сейчас ведутся неотложные следственные действия.

Накануне сообщалось, что Татарстанская таможня возбудила уголовное дело в отношении 35-летнего жителя республики, который предоставил в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице.

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Маргарита Головатенко