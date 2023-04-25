На улице Губкина в Казани сбили ребенка — он пересекал проезжую часть на самокате

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

На улице Академика Губкина в Казани легковушка сбила, предположительно, 6-летнего ребенка. Как стало известно «Реальному времени», его увезли в ДРКБ.

По нашим данным, ребенок резко выехал на самокате на проезжую часть. Родители не смогли его остановить, а водитель не успел среагировать и наехал на мальчика. Его госпитализировали.

Сам автомобилист утверждает, что ехал на низкой скорости. На месте работают сотрудники ГИБДД. Официальных комментариев пока нет.

В Казани в этом году первое ДТП с участием СИМ зарегистрировали 29 марта. Водитель Kia Rio не уступил дорогу 28-летней женщине, которая пересекала нерегулируемый пешеходный переход на электросамокате. Пострадавшую доставили в больницу. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов, Максим Кокунин