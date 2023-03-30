В Казани произошло первое в 2023 году ДТП с электросамокатом

Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

Авария с электросамокатом, которая произошла вечером 29 марта на улице Николая Ершова в Казани, стала первой в 2023 году. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

Установлено, что водитель Kia Rio не уступил дорогу 28-летней женщине, которая пересекала нерегулируемый пешеходный переход на электросамокате. Пострадавшую доставили в больницу. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

В прошлом году электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус — средств индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч. Масса такого электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

Сервисы кикшеринга в Казани начнут работу в апреле. Подробнее — в материале «Реального времени»



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Айрат Назипов