В казанском метро усилят безопасность

Фото: realnoevremya.ru/Диана Жиленкова (архив)

В казанском метро планируют усилить безопасность. Как сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», в этом году старое досмотровое оборудование заменят на новое.

На предприятии считают, что новое оборудование повысит эффективность выявления предметов и веществ, запрещенных или ограниченных в обороте на территории России, на фоне постоянно действующих внешних угроз.

Так, вместо одноракурсных рентгенотелевизионных установок досмотра багажа будут установлены двухракурсные. Также будут заменены стационарные рамки металлодетекторов на более современные с широким диапазоном регулировок.

Кроме того, для работников подразделения транспортной безопасности закуплены персональные аудио- и видеорегистраторы, что должно повысить клиентоориентированность и позволить объективно реагировать на жалобы и пожелания пассажиров метро.

Фото: realnoevremya.ru/Диана Жиленкова (архив)

За первый квартал этого года инспекторами по досмотру отдела транспортной безопасности было проверено и досмотрено 2,1 млн ручной клади и багажа пассажиров на станциях метрополитена. Из них выявлены 1 044 предмета, вещества и другие устройства, в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности. По одному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

В 2022 году с января до конца декабря казанский метрополитен перевез 30,5 млн пассажиров. А в первом месяце этого года услугами казанского метро воспользовались 2,3 млн человек.



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Айрат Назипов