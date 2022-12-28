Пассажиропоток на казанском электротранспорте за год вырос на 12%

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

За год казанский электротранспорт перевез 67,5 миллиона пассажиров, что на 12% больше, чем в прошлом году. Такие итоги на совещании с руководителями подразделений предприятия подвел генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

— На рынке городских пассажироперевозок наша доля составляет 30,4%, что больше на 3,6%, чем в 2019 году, и на 1,3% больше, чем в прошлом, — сказал он.

Если говорить о казанском метрополитене, то с начала года он перевез 30,5 млн пассажиров.

Фото: realnoevremya.ru

— На наземный электрический транспорт приходится 55% от общего количества перевозки нашим предприятием. К сожалению, только Троллейбусное депо №1 перевыполнило уровень 2019 года по пассажирским перевозкам на 2%, или на 193 тысячи пассажиров, — добавил Абдулхаков.

Напомним, Абдулхаков в интервью «Реальному времени» рассказал о предстоящей масштабной работе по обновлению инфраструктуры и подвижного состава электротранспорта Казани. На эти цели требуется порядка 4,5 млрд рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов