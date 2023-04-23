ХК «Ак Барс» проиграл ЦСКА в четвертом матче финала Кубка Гагарина

Фото: пресс-служба ХК "Ак Барс"

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» проиграл ЦСКА в четвертом матче финала Кубка Гагарина. Игра в столице России завершилась со счетом 1:2. Счет в серии составил 1:3 в пользу команды из Москвы.

Фото: пресс-служба КХЛ

Во время первого периода обе команды сыграли вничью. Счет 1:1 держался до конца второго периода.



В третьем матче казанский «Ак Барс» уступил московскому ЦСКА со счетом 2:3.

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Елизавета Пуншева