Два уроженца Татарстана попали в рейтинг Forbes самых перспективных россиян до 30 лет

Булат Ханов и Павел Савинков — уроженцы Татарстана — вошли в лонг-лист рейтинга журнала Forbes «З0 до 30». В список попадают люди, которые к 30 годам получили признание в профессиональном сообществе и стали известны на всероссийском или даже глобальном уровне.

Булат Ханов попал в номинацию в категории «Искусство». Он отучился в Казани на филолога в 2013 году, спустя три года защитил кандидатскую диссертацию по теме «Советский дискурс в современной русской прозе». Параллельно работал преподавателем русского языка и литературы в средней школе и писал рассказы.

В 2018 году Ханов стал лауреатом премий «Звездный билет» и «Лицей» имени Александра Пушкина. Весной 2020 года роман «Непостоянные величины» вошел в шорт-лист престижной премии «Национальный бестселлер». Новый роман писателя «Развлечения для птиц с подрезанными крыльями» в апреле 2021 года вошел в лонг-лист другой престижной премии — «Большая книга».

Павел Савинков попал в номинацию «Наука и технологии». Уроженец Челнов окончил Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева, а также магистратуру по программе двойных дипломов совместно с Техническим университетом Ильменау (Германия) по специальности «Автомобильные системы».

В 2017 году он вернулся из Германии в Россию и нашел работу в проекте КАМАЗа и КФУ по созданию беспилотного транспорта. Позже Савинков переехал в Санкт-Петербург и стал работать инженером в Arrival. Через месяц он возглавил направление по развитию технологии системы управления движением беспилотного автомобиля.

В прошлом году в лонг-лист самых перспективных молодых россиян по версии Forbes вошел уполномоченный по искусственному интеллекту Татарстана Булат Замалиев.

Татьяна Леухина