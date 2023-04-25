Bloomberg сообщил о трехкратном росте долгов Восточной Европы из-за Украины

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Правительства стран Восточной Европы в 2023 году уже заняли порядка $32 млрд, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет Bloomberg.

Впервые за последние 10 лет сразу три восточноевропейские страны вошли в пятерку крупнейших заемщиков развивающихся рынков: Польша ($8,8 млрд), Румыния ($6,2 млрд) и Венгрия ($4,7 млрд).

В статье говорится, что расходы этих стран резко выросли из-за конфликта на Украине. В частности, речь идет о выделении субсидий на энергоносители, расходах на вооруженные силы и предоставлении помощи беженцам с Украины.

Фото: commons.wikimedia.org

На прошлой неделе сообщалось, что страны-участники НАТО готовятся к потенциальным боевым действиям на своих границах после начала Россией специальной военной операции на Украине. По данным СМИ, Североатлантический альянс планирует разместить на границе с Россией еще больше войск, провести глубокую интеграцию военных планов США и союзников, а также увеличить военные расходы.



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Айрат Назипов