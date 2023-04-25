Казанский «Ак Барс» сыграет с ЦСКА без изменений в составе

Фото: пресс-служба «Ак Барса»

Тренерский штаб «Ак Барса» решил не вносить кадровые перестановки на пятый матч финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА. За всю финальную серию «Ак Барс» его ни разу не поменял.

Состав «Ак Барса»:

вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);

Дмитрий Юдин — Вячеслав Войнов, Дмитрий Воронков — Илья Сафонов (а) — Александр Радулов (к);

Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Кирилл Петров;

Константин Лучевников — Даниил Журавлев, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Кирилл Панюков;

Семен Терехов — Никита Евсеев, Артем Лукоянов — Артем Галимов — Никита Дыняк.

Фото: пресс-служба «Ак Барса»

Матч между «Ак Барсом» и ЦСКА состоится сегодня в 19.30 на «Татнефть Арене» в Казани. Счет в серии 1-3 в пользу московского клуба. В случае победы гостей «армейцы» станут трехкратными обладателями Кубка Гагарина.

В предыдущем матче игроки «Ак Барса» потерпели третье поражение от ЦСКА. «Красно-синие» обыграли казанцев со счетом 2:1.

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Айрат Назипов