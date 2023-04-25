Троллейбус №1 в Казани перенаправят из-за переноса контактной сети

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Из-за строительства трехуровневой развязки на Горьковском шоссе в Казани ведется перенос контактной сети с улицы Восстания на Кулахметова. Это необходимо для бесперебойной работы троллейбусного маршрута №1, рассказали в МУП «Метроэлектротранс».

— На период строительно-монтажных работ по возведению путепроводов троллейбусный маршрут №1 будет проходить по ул. Восстания до остановки «Разъезд Восстания», с поворотом на ул. Кулахметова, далее с возвратом на ул. Болотникова, — отметили в пресс-службе.

На участке пересечения улиц Восстания — Кулахметова установлена сходная стрелка, а на участке улиц Кулахметова — Болотникова — автоматическая управляемая стрелка. Отмечается, что по измененной схеме троллейбусы будут двигаться с июня.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Напомним, Горьковское шоссе расширят до шести полос. Ширина каждой из них составит 3,5 метра. Расчетная скорость движения по дороге — 70 км/час. Вдоль Горьковского шоссе появится велодорожка шириной 1,5 метра. Сегодня власти Казани рассказали, как идет ремонт шоссе.

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Айрат Назипов