В Казани приостановили движение троллейбусов из-за короткого замыкания на Фучика — Ломжинской

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани из-за короткого замыкания сети на ул. Фучика — Ломжинской временно приостановили движение троллейбусов №5, 9, 12, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».



На месте работают службы предприятия. Ориентировочно ремонтно-восстановительные работы займут один час.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, короткое замыкание произошло на кровле строительного вагончика-бытовки на территории второй линии метрополитена рядом с домом по ул. Фучика, 133. Пожара не возникло.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Сегодня утром в Казани уже приостанавливали движение троллейбусных маршрутов №3, 5, 7, 8 из-за ДТП на пересечении улиц Пушкина и Горького. Около 10.00 движение восстановили в полном объеме.

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Маргарита Головатенко