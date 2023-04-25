Власти Казани рассказали, как изменится площадка у парка Горького

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Казани приступили к благоустройству входной группы центрального парка культуры и отдыха имени Горького — площадки около памятника и стелы. Сейчас специалисты убирают старую брусчатку, разламывают часть лестницы и ликвидируют бортовые камни, сообщили в Комитете по благоустройству города.

Рабочие готовятся начать сегодня установку бордюров, выравнивают их и подпиливают. Далее предстоит уложить новое покрытие, заменить грунт для дальнейшей посадки деревьев, кустарников и газона.

Площадь станет активной зоной отдыха со скамейками, небольшими столиками и навесами. Стелу и памятник менять не будут, а вот лестница превратится из одной широкой в две по бокам, разделенные зеленой зоной.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В планах переустроить остановочный павильон. Его хотят обшить и сделать теплым.

К работам в парке Горького приступили еще в первой половине апреля. Работы охватят территорию от парковки перед ТРЦ «Корстон» и автобусной остановки с подземным переходом до мемориальной зоны с памятником Неизвестному Солдату.

О том, что парк ждут изменения, «Реальное время» писало в январе. О том, каким должен стать вход в главный городской парк и какие проблемы это сможет решить, — в материале интернет-газеты.



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Маргарита Головатенко