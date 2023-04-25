Центр современной культуры «Смена» готовит лекцию о моде в метамире и дискуссию о влиянии технологий на моду

В апреле в Центре современной культуры «Смена» проходит Фестиваль творческих профессий в формате бесплатных лекций, дискуссий и воркшопов.

28 апреля в 18.30 пройдет лекция «Мода в метамире. NFT, виртуальные показы и цифровые коллекции». Лектором выступит Екатерина Павелко, стилист и редактор моды, куратор профиля «Мода» Школы дизайна Высшей школы экономики, директор моды в журнале Esquire Russia на протяжении 10 лет.



29 апреля в 16.00 состоится дискуссия «Как технологии меняют язык моды». Участие в ней примет Анзор Канкулов, руководитель направления «Мода» в Школе дизайна Высшей школы экономики, журналист и эксперт в области моды, в разное время работавший главным редактором журналов «ОМ», Harper’s Bazaar, Black Square, Port, редакционным директором журналов L’Officiel и Numero.

