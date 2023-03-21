В Казани продлили ограничение движения по улице Фучика
В Казани продлили ограничение движения по улице Фучика на участке от дома №145а до №149. Как сообщили в мэрии, это связано с выносом сетей теплопровода из зоны строительства второй линии метрополитена.
До 24 апреля для движения будут закрыты местный проезд и тротуар, а также частично проезжая часть.
Напомним, проезд был закрыт между домами №145а и 149 по улице Фучика еще 28 ноября. Предполагалось, что ограничения отменят в конце января. Но работы затянулись, и ограничение движения снова продлили.
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