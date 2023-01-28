В Казани продлили ограничение движения по улице Фучика

В Казани продлили ограничение движения по улице Фучика в связи с выносом тепловода из зоны строительства второй линии метро, сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

Напомним, с 28 ноября закрыт местный проезд между домами №145а и 149 по ул. Фучика. Вблизи этих зданий для движения пешеходов и транспорта также недоступны тротуар и частично проезжая часть.



Таким образом, ограничение продлили на месяц — 28 февраля движение должно быть разрешено.

В Казани на проезжей части по улице Юлиуса Фучика при движении в сторону ул. Завойского, недалеко от торгового центра, образовалась крупная трещина. Как заявили городские власти, там просел грунт.



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Илина Хакимова